Boer Bob in het nauw door Trumps handelsbeleid

Worth heeft meer last van de staal- en aluminiumheffingen die president Trump heeft ingevoerd. "Dat voelden we wel. De prijs voor staalproducten ging meteen omhoog." Wijzend naar zijn tractoren en stalen opslagsilo's: "Landbouwmachines, reserve-onderdelen, silo's alles is in een klap duurder geworden."

Iedereen heeft er last van

Het zijn niet alleen de boeren die last hebben van het handelsconflict. Brooks Bennett is de directeur van de First Security Bank in Lake Benton. Door de lage soja- en maisprijzen halen veel boeren hun broekriem aan. "Ze investeren veel minder in nieuwe landbouwmachines en breiden hun boerderijen niet meer uit."

Hij vreest dat de boeren door de tegenmaatregelen uit de Europese Unie, Canada, Mexico en China verder in een neerwaartse spiraal komen. "We zijn allemaal afhankelijk van de landbouweconomie. De plaatselijke winkels, restaurants, timmermannen, houtbedrijven; iedereen gaat hier last van krijgen. Niet alleen de boeren."