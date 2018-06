'Totdat het kind de grens over is, leef je op adrenaline'

"Als je in het buitenland bent, zit je de hele tijd in overlevingsstand. Pas op het moment dat het vliegtuig opstijgt, en het kind veilig naast je zit, kan je opgelucht ademhalen en neemt de adrenaline af." Tobias is gezinsmanager bij Jeugdbescherming en haalt kinderen terug die in het buitenland zijn achtergelaten door hun ouders. Het aantal meldingen van jongeren die worden achtergelaten, neemt toe.

Daarom neemt het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) maatregelen en gaat zich in een campagne op docenten richten, die gevraagd worden op te letten.

Voor gezinsmanager Anne is het dagelijkse kost om contact te leggen met kinderen in problemen in het buitenland. Ze vertelt in Podcast De Dag van NPO Radio 1 over een jongen, die vastzat in Guinee. "Hij werd door zijn moeder onder valse voorwendselen naar Afrika gestuurd. Hij zou daar zijn vader ontmoeten, die hij al heel lang niet meer gezien had", vertelt Anne. "Eenmaal daar werd hij opgehaald door onbekenden en heeft hij zijn vader nooit ontmoet." Zijn telefoon en paspoort werden afgenomen.

Na een tijdje wist de jongen via een vriendje van school contact te krijgen met Nederland. Er werd een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van het kind in samenwerking met de lokale autoriteiten. Daaruit bleek dat de jongen in een onveilige situatie verkeerde. Op dat moment werd de Jeugdbescherming ingeschakeld. "En dan is één ding heel belangrijk: contact leggen. Vertrouwen kweken", zegt Tobias. "Het is belangrijk dat ik tegen hem zeg dat ik snel langskom."