Meer meldingen van in buitenland achtergelaten kinderen

Jongeren die worden achtergelaten in het buitenland hebben vaak een laag IQ of een beperking, maar het zijn ook relatief vaak hoogopgeleide vrouwen. Bij de tweede generatie niet-westerse migranten komt het vaker voor. Het zijn niet alleen meisjes die worden achtergelaten, ook jongens worden slachtoffer, bijvoorbeeld omdat ze alcohol gebruiken of vanwege hun geaardheid. "Om te voorkomen dat hun kind 'afglijdt', grijpen de ouders in", zegt het LKHA.

De organisatie merkt dat potentiële slachtoffers vaak terughoudend zijn om hulp te zoeken. "Vaak zien we dat kinderen zich schamen of niet kunnen en willen geloven dat hun ouders tot zoiets in staat zijn", zegt woordvoerder van het LKHA Diny Flierman.