Valkenburg maakt druk bezochte kerstmarkt in grotten veiliger

Valkenburg neemt maatregelen om de veiligheid in de grotten tijdens de druk bezochte kerstmarkt te vergroten. Er komt een extra nooduitgang in de Fluweelengrot en ook mag in de kraampjes alleen nog maar LED-verlichting worden gebruikt. In opslagruimtes in de grotten is iedere vorm van elektriciteit vanaf dit jaar streng verboden, schrijft 1Limburg.

Vorig jaar ontstond commotie over de veiligheid tijdens het ondergrondse evenement, dat zo'n 300.000 bezoekers trok. Veiligheidsexperts zeiden toen dat de kerstmarkt levensgevaarlijk was. "Als er nu brand uitbreekt, gaan er veel slachtoffers vallen", zei hoogleraar Veiligheid Ira Helsloot toen.

De afgelopen jaren waren al enkele maatregelen genomen vanwege de veiligheid. Zo werden er brandwachten ingezet en kwamen er meer brandblussers in de grotten.

Verkeersdrukte

Drie deskundigen hebben na vorig jaar onderzocht wat er nog beter kan. Zij constateerden dat extra maatregelen nodig zijn. Enerzijds om de kans dat er brand ontstaat te verkleinen, anderzijds om de situatie veiliger te maken als er toch brand uitbreekt.

Daarom komt er een speciale opvangplek voor bezoekers en zal ontruiming straks sneller gaan. Hiernaast komt de gemeente met plannen om de verkeersdrukte aan te pakken: vorig jaar kwamen er alleen al 865 bussen naar Valkenburg.