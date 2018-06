'Als het hout in de schroef komt, is het schip meteen stuurloos'

"Uitzonderlijk", zo omschrijft schipper Evert Koning de situatie momenteel in de Maas en het Julianakanaal. In het Limburgse water drijven over vele kilometers boomstammen en takken. "Zoveel drijfhout heb ik nog nooit gezien, zeker niet in deze tijd van dit jaar."

Het hout is afkomstig van stroomopwaarts gelegen gebieden, zoals de Belgische Ardennen, waar het de afgelopen tijd hard heeft geregend. Daardoor staat het water in de Maas en haar zijrivieren hoog en stroomt het snel, waardoor het hout wordt meegevoerd.

"Wij zitten nu met de gebakken peren", zegt Koning, die na meldingen van schippers de vaargeulen houtvrij maakt. De schippers zijn namelijk bang dat het hout hun schroef beschadigt. Daarom is Rijkswaterstaat begonnen met het verwijderen van het hout uit het Julianakanaal, een vaarweg van 36 kilometer tussen Borgharen en Maasbracht.

"Het kanaal is een belangrijke vaarroute en schepen hebben gewoon last van het hout. Zeker ongeladen schepen kunnen dat hout zo in hun schroef krijgen. En als je een stuk hout in je schroef krijgt, ben je meteen stuurloos. En dat is in zo'n smal kanaal als dit niet prettig", vertelt Koning.

In onderstaande video zie je hoe Koning het hout met zijn schip verwijdert uit het Julianakanaal