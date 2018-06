Overlast Belgisch drijfhout op Limburgse Maas

Rijkswaterstaat is in Limburg druk met het verwijderen van bomen en takkenbossen uit de Maas en het Julianakanaal. Het hout is afkomstig van stroomopwaarts gelegen gebieden, zoals de Belgische Ardennen, waar het de afgelopen tijd hard heeft geregend. Daardoor staat het water in de Maas en haar zijrivieren hoog en stroomt het snel, waardoor het hout wordt meegevoerd.

"Dit is heel uitzonderlijk. In jaren is er nog nooit zoveel drijfhout gezien", zei een woordvoerster van Rijkswaterstaat tegen persbureau ANP. "Van Eijsden tot Born drijven er over een lengte van ongeveer vijftig kilometer takken en boomstammen."

De eerste waarschuwingen kwamen van schippers die bang zijn dat het hout hun scheepschroeven beschadigt. Daarom ligt de prioriteit bij het schoonmaken van de vaargeul van het Julianakanaal, dat door binnenvaartschippers veel wordt gebruikt om het traject Borgharen-Maasbracht te overbruggen.