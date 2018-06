Nieuw klimrecord op 'epische berg' in Yosemite

De rotswanden in het Amerikaanse Yosemite National Park zijn een mekka voor klimmers. Op één van de moeilijkste beklimmingen is vandaag een nieuw record gevestigd. "Dit is niet voor gewone stervelingen weggelegd", zegt Robin Baks, directeur van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV).

Alex Honnold en Tommy Caldwell beklommen de beroemde en beruchte El Capitan, een rots van 900 meter met bijna loodrechte wanden, vandaag in een uur en 58 minuten, meldt persbureau AP op basis van een documentairemaker. Het is voor het eerst dat klimmers dat in minder dan twee uur doen.

'Dit is buitencategorie'

Deze Amerikaanse klimmers behoren tot de absolute wereldtop, zegt Baks. "Ze hebben de afgelopen jaren meerdere epische beklimmingen gedaan. In het wereldje zijn ze erg bekend. Dit is buitencategorie."

Afgelopen zaterdag werd nog pijnlijk duidelijk waarom El Capitan zo berucht is. Twee klimmers kwamen om het leven toen ze vielen tijdens de beklimming.

Extreem zware beklimming

Baks benadrukt dat de rotswanden in Yosemite extreem zwaar zijn. "Het beklimmen van bijvoorbeeld Mount Everest valt hierbij klimtechnisch echt in het niet. Die berg is - met alle respect - een wandelklim. Zwaar wel natuurlijk, maar echt niet te vergelijken met El Capitan."

De rots - 'El Cap' voor kenners - werd 60 jaar geleden voor het eerst beklommen. De beklimming duurde toen nog twaalf dagen. De afgelopen maanden werd het record al vaker aangescherpt.

Baks is diep onder de indruk van de prestatie van de Amerikanen. "De route die ze hebben genomen op El Capitan (de 'Nose', red) , is extreem zwaar. Het vraagt heel veel techniek en een ongelofelijke portie uithoudingsvermogen."

Jorg Verhoeven, meervoudig Nederlands kampioen sportklimmen, beklom El Capitan ook. Vorig jaar werd onderstaande video van de beklimming gemaakt.