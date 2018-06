Twee klimmers dood in Yosemite

In het Amerikaanse Yosemite National Park zijn twee mensen omgekomen toen ze vielen bij het rotsklimmen.

Ze probeerden de beroemde El Capitan in Californië te bedwingen, een 900 meter hoge granieten rots. El Capitan wordt gezien als een van de moeilijkste bergwanden ter wereld om te beklimmen.

Het is het tweede dodelijke incident in Yosemite National Park in korte tijd. Vorige week overleefde een wandelaar een val van de iconische rots Half Dome niet.

Vorig jaar viel er ook een dode bij El Capitan, toen rotsblokken afbraken en naar beneden vielen op een populaire route. Een Nederlandse klimmer filmde van een afstandje hoe de enorme blokken naar beneden kwamen.