Woede en verdriet in Israël nu Lionel Messi niet komt

Teleurstelling is zacht uitgedrukt, zegt correspondent Ankie Rechess over de reacties in Israël op de afzegging van het Argentijnse voetbalelftal van een vriendschappelijke wedstrijd in Jeruzalem. "Je kunt het beter hebben over woede, verdriet, totale ontreddering. Het is onvoorstelbaar. Het hele land staat op zijn kop."

Hoe belangrijk de sportieve ontmoeting komende zaterdag voor Israël was, blijkt uit het feit dat het duel binnen 20 minuten was uitverkocht. "Messi is hier ongelooflijk populair. Vierduizend kaartjes waren achtergehouden voor kinderen uit mindere sociale omstandigheden, zieke kinderen en Palestijnse kinderen. Dus je kunt je voorstellen wat er aan de hand is."

De Argentijnen zegden af voor de wedstrijd tegen Israël vanwege bedreigingen en provocaties aan het adres van sterspeler Lionel Messi en Javier Mascherano. Bij Messi's vader werden onder andere foto's met dode Palestijnse kinderen bezorgd en tijdens het trainingskamp van het Argentijnse elftal in Barcelona werd geprotesteerd met besmeurde Argentijnse vlaggen.

Vandaag zijn er door de Israëlische bond en premier Netanyahu nog pogingen gedaan de Argentijnen op andere gedachten te brengen, maar tevergeefs: de afzegging is definitief.