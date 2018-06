Bij vrijwel alle leveranciers van Zeeman is iets mis

Zeeman maakt gegevens over textielbedrijven voor het eerst openbaar, omdat het "open" wil zijn over wat nog niet goed gaat. "We verwachten hier discussie over en juist daarom kaarten we het aan", staat in het maatschappelijk jaarverslag.

De Schone Kleren Campagne, een actiegroep die opkomt voor arbeiders in kledingfabrieken, ziet steeds vaker dat bedrijven details bekendmaken over de textielfabrieken waarmee ze samenwerken. "Niemand wil meebetalen aan uitbuiting en consumenten worden steeds mondiger. Daaraan geven bedrijven langzaam maar zeker gelukkig steeds meer gehoor", zegt Tara Scally, campagnecoördinator van de actiegroep.

Summier

Toch vindt ze de informatie waar Zeeman vandaag mee komt summier. "Helaas weten we op heel veel vlakken nog net niks." De gegevens zijn volgens haar niet specifiek genoeg. "We weten nu ook niet in welke fabrieken Zeeman actief is. Dus we kunnen niet per fabriek zien welke klachten daarvoor gelden en welke acties ze daarop gaan doorvoeren."

Dat niet openbaar is gemaakt met welke fabrieken Zeeman samenwerkt, heeft volgens de textielketen met zijn concurrentiepositie te maken. "We willen concurrenten niet wijzer maken", zegt Van Vliet.

Maar volgens Scally is het juist belangrijk dat bekend is waar welk bedrijf zijn kleding laat produceren. "Het maakt het werk van vakbonden en ook onszelf veel makkelijker." Als organisaties nu misstanden tegenkomen, weten ze niet welke bedrijven ze erop moeten wijzen.

Nooit klaar

Van Vliet zegt dat dat terug te vinden is in het textielconvenant. Daarin staat welke fabrieken voor welke bedrijven kleding maken. Een tip wordt dan doorgegeven.

Zeeman wil binnen een jaar de 67 ontdekte problemen bij bedrijven opgelost hebben. "Maar dan zijn er wel weer andere verbeterpunten", zegt Van Vliet. "Ons doel is om de fabrieken continu te verbeteren. Dat is nooit klaar."