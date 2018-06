'Vrouwen leven langer, en moeten dus later met pensioen dan mannen'

Die leeftijd geldt in principe voor iedereen: man of vrouw, arm of rijk, hoog- of laagopgeleid. Dat klinkt eerlijk, maar eigenlijk is het dat juist niet, stelt Jan Latten.

"De AOW is neutraal, maar de dood is dat niet en discrimineert wél." Hij verwijst naar statistieken. "Als je kijkt naar de levensverwachting, zie je een duidelijke kloof tussen verschillende groepen mensen. Vrouwen leven langer dan mannen, hogeropgeleiden langer dan lageropgeleiden, mensen met fysiek lichte beroepen langer dan mensen met zware beroepen." Het zou daarom volgens Latten eerlijk zijn als vrouwen later met pensioen gaan dan mannen.

Ter illustratie: hogeropgeleide vrouwen leven gemiddeld zeven jaar langer dan laagopgeleide mannen.

De discussie gaat nu over of iedereen een paar maanden eerder of later met pensioen kan. Maar een aangepaste AOW-leeftijd voor die verschillende groepen kan voor mensen individueel veel meer betekenen, denkt Latten. "Het is allemaal berekend alsof er geen verschil is tussen man en vrouw. Maar daar trekt de dood zich niets van aan."