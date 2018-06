Controversieel ballet wint 'Oscar van de dans' in Moskou

In Rusland is het verspreiden van "propaganda voor niet-traditionele seksuele relaties" onder minderjarigen verboden. Homoseksualiteit zelf is sinds 1993 niet meer strafbaar in het land, maar het ligt er nog altijd heel gevoelig.

"Dit soort balletten zijn, zeker als er suggestieve foto's in zitten of er sprake is van liefdesscènes, op z'n minst gezegd niet breed geaccepteerd", zegt correspondent David Jan Godfroid. "Alleen als je in Rusland over je homoseksualiteit echt je mond houdt en het voor niemand duidelijk is, heb je weinig last."

Ook Nederlander genomineerd

De Nederlander Marijn Rademaker van het Nationale Ballet was genomineerd in de categorie beste mannelijke danser, maar greep mis. Deze prijs viel in handen van Noerejev, net als die in voor beste choreograaf, beste componist en beste productie-ontwerp. Hij werd uitgereikt in het Bolsjojtheater in Moskou.