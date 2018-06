'Kraamzorg in knel door beroerde arbeidsomstandigheden'

De arbeidsomstandigheden in de kraamzorg zijn slecht, zegt de Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK). Uit onderzoek blijkt dat de werkdruk hoog is en werkgevers slordig omgaan met de arbeidsvoorwaarden. Hierdoor komt de zorg voor moeders en baby's in de knel, stelt de NBvK.

De vereniging hield in de eerste maanden van dit jaar een enquête, waaraan ruim een tiende van alle kraamverzorgenden deelnam. Uit de antwoorden van de 975 respondenten komt een onthutsend beeld naar voren, zegt woordvoerder Siska de Rijke.

Zo hebben de kraamverzorgers in de meeste gevallen een contract van 20 uur, maar werken ze ruim 30 uur. Ze zijn veel tijd kwijt aan reizen, bijscholing en administratie, maar die wordt niet of nauwelijks vergoed. Verder kunnen ze niet al hun vakantiedagen opnemen en mogen ze zich vaak niet ziek melden.

'Angstcultuur in sector'

Het lage loon, de volle roosters en slechte balans tussen werk en privé leiden ertoe dat veel kraamverzorgers stoppen. Omdat de instroom tegelijkertijd laag is, neemt de werkdruk alleen maar toe. De zorg voor vrouwen en baby's heeft daar uiteindelijk onder te lijden, zegt De Rijke. De NBvK houdt de werkgevers verantwoordelijk voor de problemen.

De beroepsvereniging kon geen kraamverzorgers vinden die hun ervaringen met de NOS wilden delen. De Rijke zegt dat de werkgevers hun medewerkers hebben verboden met de media te praten. "Een goed voorbeeld van de angstcultuur die in de sector heerst."