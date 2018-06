Ethiopië schaft noodtoestand af en accepteert grens met Eritrea

Ethiopië gaat een vredesverdrag uit 2000 tussen het land en Eritrea naleven. Dat heeft de regering aangekondigd, nadat het een paar uur daarvoor de noodtoestand al had opgeheven en sommige delen van de economie had opengesteld voor investeerders.

Ethiopië en Eritrea hadden tussen 1998 en 2000 een bloedig conflict over het grensgebied. Daarbij kwamen zo'n 80.000 mensen om het leven. In 2000 werd in de Algerijnse hoofdstad Algiers een vredesverdrag getekend, maar dat werd niet nageleefd. Nu zegt Ethiopië dat het dat toch gaat doen.

Een internationale commissie oordeelde in 2002 dat een aantal door Ethiopië geclaimde gebieden bij de grens, waaronder ook de plaats Badme, tot Eritrea behoren. De regering van Ethiopië weigerde dat jarenlang te erkennen en had in het grensgebied nog een troepenmacht. Daardoor leefden beide landen nog altijd op voet van oorlog. Zo af en toe werd er nog geschoten.