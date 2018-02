Noodtoestand Ethiopië gaat zeker half jaar duren, VS uit kritiek

De noodtoestand die gisteren in Ethiopië werd afgekondigd, gaat minstens een half jaar duren. Dat heeft de Ethiopische minister van Defensie Siraj Fegessa bekendgemaakt.

Gisteren, een dag nadat premier Hailemariam Desalegn was opgestapt, werd de noodtoestand uitgeroepen vanwege de aanhoudende onrust in het land. Het parlement zal het besluit naar verwachting binnen twee weken ratificeren.

Desalegn wilde met zijn aftreden de weg vrijmaken voor hervormingen. Het was voor het eerst in de geschiedenis van Ethiopië dat een premier aftrad.

Hevige protesten

De afgelopen maanden namen de protesten tegen de regering toe. Het begon als protest tegen plannen om landbouwgrond te onteigenen zodat de hoofdstad Addis Abeba kan groeien. Geleidelijk is het uitgegroeid tot een strijd voor meer burgerrechten.

De regering verbood eerder demonstraties en uitingen "die tweedracht zouden kunnen zaaien". De regering zegt dat nu de noodtoestand is uitgeroepen omdat er nog steeds doden vallen en omdat de economie schade lijdt. In oktober 2016 werd ook al de noodtoestand uitgeroepen. Toen duurde die bijna een jaar. In die periode werden duizenden mensen gevangen genomen.

Hoewel de regering in de afgelopen weken meer dan 6.500 politieke gevangenen heeft vrijgelaten, is de onvrede niet verdwenen. Mensenrechtenorganisaties bekritiseren de Ethiopische regering vanwege het smoren van de politieke oppositie en de media.

VS oneens met noodtoestand

Ethiopië is met meer dan 100 miljoen inwoners na Nigeria het Afrikaanse land met de meeste inwoners. Daarbij is het de grootste en snelstgroeiende economie van Oost-Afrika. Het land is een bondgenoot van het Westen in de strijd tegen islamitische strijdgroepen.

Een van die bondgenoten, de VS, is het "zeer oneens" met het uitroepen van de noodtoestand. "We erkennen en delen de zorgen van de regering over gewelddadige incidenten en doden, maar zijn ervan overtuigd dat het antwoord daarop méér vrijheid is, niet minder", aldus de Amerikaanse ambassade in Addis Abeba.