'Hema toch niet aan Belgen verkocht'

De potentiƫle Belgische koper van winkelketen Hema is afgehaakt, schrijft De Telegraaf. Volgens de krant zijn de gesprekken tussen de Belgische investeringsmaatschappij Core Equity en de huidige Britse eigenaar, Lion Capital, vastgelopen op de afspraken die Hema heeft met z'n franchisenemers.

Ongeveer een derde van de Hema-winkels wordt gerund door franchisenemers. Zij krijgen een deel van de omzet uit de webwinkel van Hema vergoed, als de klant in het postcodegebied van de winkel woont. Core Equity wilde Hema kopen voor 1 miljard euro, maar dan moesten de afspraken met franchisenemers worden aangepast. Anders zou de webshop van Hema niet winstgevend genoeg kunnen zijn.

Hema is al langere tijd in conflict met franchisenemers. Er worden meerdere rechtszaken gevoerd over hoe de kosten en baten van de webwinkel verdeeld moeten worden. Toen bleek dat de contracten met franchisenemers voorlopig niet veranderd konden worden, heeft Core Equity volgens de krant de onderhandelingen afgebroken. Hema wil geen commentaar geven en zegt in de zomer met een update te komen over de verkoop.

Eerdere pogingen

Als het niet lukt om een koper te vinden dan zou dat de derde keer zijn. In 2011 en in 2014 mislukten eerdere verkooppogingen. De Britse investeringsmaatschappij Lion Capital is al meer dan 10 jaar eigenaar van de winkelketen. In die periode heeft de winkelketen vooral verlies geleden. In twee van de afgelopen tien jaar werd er winst gemaakt.