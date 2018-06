Raad voor de rechtspraak: oordeel over rol Rusland bij MH17 aan de rechter

Het is aan de rechter en niet aan de politiek om te beoordelen of Rusland aansprakelijk is voor het neerhalen van vlucht MH17. Dat zegt voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak in talkshow Jinek als reactie op de stemming in de Tweede Kamer gisteren. De Raad vertegenwoordigt de rechterlijke macht.

Een motie waarin de betrokkenheid van Rusland "onomstotelijk" vaststaat, werd aangenomen door de hele Kamer, met uitzondering van PVV en Forum voor Democratie. Die twee partijen vinden het onjuist dat het kabinet spreekt van "onomstotelijk" bewijs, aangezien het onderzoek nog niet is afgerond. Ze dienden vervolgens een nagenoeg identieke motie in, alleen zonder het woord "onomstotelijk". Die werd afgewezen door de rest van de Kamer.

Geen nationale eenheid

Die handelswijze leidde tot kritiek van de andere partijen. VVD-Kamerlid Ten Broeke zegt dat diegenen die zich niet in de nationale eenheid willen schalen, zelf wat uit te leggen hebben. CDA-leider Buma vindt het ongekend dat de twee partijen "een totaal andere lijn hebben dan de werkelijkheid die door het internationale opsporingsteam al is vastgesteld".

Maar Bakker toonde begrip voor de opstelling van FvD en PVV. "Politici debatteren vanzelfsprekend over ieder onderwerp dat zij willen, maar doen er verstandig aan om uiteindelijk het oordeel aan de rechter over te laten." Bakker wilde overigens niet zeggen of andere partijen te snel zijn met hun oordeel.

De Raad voor de rechtspraak verwacht dat het proces van de ramp met vlucht MH17 zwaar gaat worden. "Dat wordt een heel heftige zaak waar wij straks mee worden belast. Er zal ongelofelijk veel worden gevergd van de rechters die de zaak moeten behandelen. Die zullen onder enorme druk komen te staan."