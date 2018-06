Organisatie Miss Nederland: schrappen badpakronde hypocriet

De Miss America-verkiezing stopt met de zogeheten bikini- of badpakronde. "We gaan niet meer beoordelen op uiterlijk", zegt het bestuur van de Amerikaanse missverkiezing. Dat vindt Kim Kötter, organisator van Miss Nederland, hypocriet.

"Dan moet je het eigenlijk geen missverkiezing meer noemen", zegt ze over de koerswijziging van Miss America. Het uiterlijk is volgens Kötter, voormalig-winnaar van Miss Universe Nederland, nou eenmaal een essentieel onderdeel. "Waarom mogen we dat niet meer hardop zeggen? Om te winnen bij The voice of Holland moet je natuurlijk ook een goede stem hebben."

'Leukste onderdeel'

Bij de verkiezing die zij organiseert, is er officieel geen badpakronde, maar een beach wear-ronde. Deelnemers dragen dan bijvoorbeeld rokken, badpakken en sieraden. "Dit vinden de meisjes zelf altijd het leukste onderdeel. Ze hebben keihard gewerkt aan hun lichaam door te trainen en sporten." Kötter is niet van plan om het uiterlijk vertoon te schrappen uit de verkiezing.

Ook wat Milou Verhoeks, hoofd van Miss Beauty of the Netherlands, betreft blijft de badpakronde bestaan. "Je hoeft het niet af te schaffen om te laten zien dat het geen vleeskeuring is."