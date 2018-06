Drentse school oefent 'school shooting': 'Wie bedenkt zoiets'

Het Alfa-college in Hoogeveen speelt volgende week een zogenoemde 'school shooting' na. Het gaat om een oefening van de school en de politie. Ouders en leerlingen hebben kritiek. "Een bezopen idee is dit", zegt een ouder tegen RTV Drenthe. "Je zaait hiermee onnodig angst onder scholieren."

Het gaat volgens het ROC om een waarheidsgetrouwe oefening, waarbij een verdachte "dreigend door de gangen gaat". De studenten moeten ondertussen in hun lokaal blijven, zich verstoppen en de deur op slot doen.

"We zijn al jaren bezig met brand- en ontruimingsoefeningen voor rampen waarvan wij hopen dat ze nooit gebeuren", zegt directeur Jan Berend van der Wijk. "Tijden veranderen. Samen met de hulpdiensten denken wij dat het heel verstandig is om in ieder geval na te denken over hoe je reageert als dit zou gebeuren."

'Dit is geen Amerika'

Verschillende ouders en leerlingen vinden dat de oefening niet door moet gaan. "Moeten scholieren straks in doodsangst leven, omdat ze zich realiseren dat dit zomaar kan gebeuren?", zegt een van de ouders. "Terwijl de kans in ons land heel klein is. Dit is geen Amerika."

"Er zijn zelfs medewerkers van slachtofferhulp aanwezig, waar leerlingen na afloop terecht kunnen. Dat geeft wel aan dat ze zelf ook wel aanvoelen, dat kinderen hier problemen mee kunnen krijgen. Blaas het af, wie bedenkt zoiets."

Verwarde mensen

Directeur Van der Wijk zegt de zorgen van ouders en studenten te begrijpen. "Daarover gaan we graag in gesprek. Maar de oefening is een simulatie. Dit is ook geen Amerika. En tegelijkertijd zie je dat hier ook soms verwarde mensen op straat mensen neersteken."

De oefening is volgens hem belangrijk omdat hulpdiensten moeten kunnen trainen voor uitzonderlijke situaties. "Doordat we vooraf hebben gezegd dat het een oefening is, verwachten we dat studenten het ook zo zien en niet als een echte situatie", benadrukt hij.

Kleine oefening

Studenten van de opleiding Openbare Orde en Veiligheid hebben de oefening samen met de politie voorbereid. Via de omroepinstallatie zal de oefening aangekondigd worden, waarna studenten en docenten de aanwijzingen moeten opvolgen.

"Vorig jaar hebben we een vergelijkbare oefening gedaan op de NHL in Leeuwarden", zegt Ron Reinds van de politie Noord-Nederland. "Toen was er ook een arrestatieteam bij. In dit geval is het een kleine oefening, die we drie keer doen in verschillende gebouwen en die steeds een kwartier duurt."

De politie denkt dat het al met al een normale oefening is, die de term school shooting niet verdient. Reinds: "Ik mag de oefening niet verklappen, maar er loopt niet iemand met een pistool rond in de school. Studenten hoeven er niet aan mee te doen."