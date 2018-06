Winkelketens omzeilen Amsterdams reclameverbod met huis-aan-huisblad

Blokker, Kruidvat, Seats and Sofas en Dirk van den Broek hebben een truc bedacht om het Amsterdamse verbod op reclamefolders te omzeilen. Vanaf half juni krijgt de stad een nieuw wekelijks huis-aan-huisblad. Via dat blad kunnen de winkelketens toch hun actieprijzen en stuntaanbiedingen op papier door de brievenbus duwen.

Vanaf begin dit jaar mag in de hoofdstad reclamedrukwerk alleen nog in brievenbussen worden gestopt met een ja-ja-sticker. Huishoudens zonder sticker krijgen automatisch geen reclame. Folderverspreiders kwamen eerder in opstand tegen het verbod. Met een rechtszaak probeerden ze tevergeefs het verbod tegen te houden.

'Magazine-achtige krant'

Sindsdien zijn bedrijven op zoek naar een manier om toch hun aanbiedingen op de mat in hoofdstad te krijgen. "City is het antwoord op het Amsterdamse beleid de verspreiding van folders te reguleren", zegt Jan-Kees Emmer van Trusted Media over de nieuwe 'magazine-achtige krant'.

Het Amsterdamse mediabedrijf van voormalig Telegraaf-hoofdredacteur Sjuul Paradijs en voormalig adjunct-hoofdredacteur Emmer gaat het blad maken. Het heeft daarvoor een redactie van vier vaste journalisten aangenomen.

Het blad wordt volledig betaald door de vier winkelketens. De winkels hebben de oplossing samen met uitgever H.A.H. Retail Uitgeverij bedacht. "Maar ze hebben geen invloed op de inhoud van de krant", zegt Emmer. 'Er komt onafhankelijke journalistiek in over lokaal nieuws en op andere pagina's komen reclames van de vier winkelketens.'

Ook in andere steden

Amsterdam is op dit moment nog de enige stad die de verspreiding van folders heeft aangepakt. Emmer: "Maar bij Haarlem, Utrecht en Rotterdam staat het idee ook op het netvlies." Als andere steden daadwerkelijk de folder in de ban gaan doen, wil de uitgeverij ook daar het blad gaan uitbrengen. Volgens de uitgeverij zou er in de toekomst daardoor een nieuw netwerk van lokale huis-aan-huis bladen ontstaan, "dat een belangrijke impuls gaat geven aan lokale journalistiek".

De gemeente Amsterdam kon nog niet reageren op het plan van de winkelketens.