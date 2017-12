Amsterdam aan de ja/ja-stickers, anders vanaf maandag geen folders meer

De folderbranche zet alles op alles om na 1 januari nog folders te kunnen verspreiden in Amsterdam. Ze hebben een eigen ja-sticker verspreid in de folderpakketten, je kon ze ophalen in 300 winkels en de bezorgers bieden ze aan met de nieuwjaarswens.

Vanaf 1 januari mogen reclamefolders in de hoofdstad namelijk alleen nog worden bezorgd bij mensen die zo'n sticker op de brievenbus hebben. Het nieuwe systeem is een duurzaamheidsmaatregel van de gemeente en moet flink wat papier gaan besparen.

Bij de stadsloketten van de gemeente Amsterdam zijn sinds woensdag vergelijkbare ja/ja-stickers af te halen. Hoeveel mensen dat tot nu toe hebben gedaan is nog niet bekend.



Verslaggever Ardy Stemerding keek in een willekeurige straat in Amsterdam: hebben mensen al zo'n sticker?