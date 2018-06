Minister: nog geen extra maatregelen kinderen zieke ouders

Minister De Jonge neemt nog geen maatregelen om kinderen met zieke ouders extra te ondersteunen. Het gaat om kinderen van wie een ouder langdurig ziek is of kampt met een verslaving of psychische aandoening.

De hulpverlener van de ouder heeft nu al de plicht om te vragen naar de toestand van het kind of de kinderen, benadrukt de minister van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. "We gaan nu eerst checken of deze kindercheck overal gebeurt." In een interview met de NOS zegt hij dat psychiaters nu vaak te weinig doen en zich beroepen op hun beroepsgeheim. Hij wil dat niet. "Als een vrouw met borderline bij de hulpverlener komt, moet diegene kijken hoe het met haar kind thuis is."

Depressie

Politieke partijen zoals D66, PvdA en de PVV maken zich zorgen over een onderzoek van de Kinderombudsman, die met tientallen kinderen heeft gesproken van wie de ouders bijvoorbeeld kanker, een depressie of een verslaving hebben.