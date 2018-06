Iran breidt capaciteit om uranium te verrijken uit

Iran gaat zijn capaciteit om uranium te verrijken uitbreiden. Het land zegt in een brief aan het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA dat het de afspraken zal respecteren die in 2015 in het atoomakkoord met de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad (de VS, Rusland, China Groot-Brittannië, Frankrijk) en Duitsland zijn vastgelegd.

Het hoofd van Irans atoomenergieagentschap zei tegen journalisten dat er bij Natanz nieuwe, moderne centrifuges worden gebouwd voor verrijking van uranium. Daarmee zou de verrijkingscapaciteit van Iran fors worden vergroot. Na het sluiten van het atoomakkoord is die capaciteit in de afgelopen jaren drastisch teruggebracht. Hij verwacht dat de werkzaamheden de komende weken of maanden worden afgerond.

De hoogste leider van Iran, ayatollah Khamenei, gaf gisteren opdracht tot vergroting van de capaciteit, zodat die beschikbaar is mocht het akkoord uit 2015 compleet van tafel gaan. Die vraag is actueel nu de VS zich heeft teruggetrokken uit de deal met Iran. Onder meer de EU dringt er bij Iran op aan dat het land de afspraken blijft naleven. Khamenei zei ook dat hij nooit zal accepteren dat andere landen Iran beperkingen opleggen bij het maken van raketten.

Kernwapens

Verrijkt uranium kan worden gebruikt voor medische toepassingen, in kerncentrales en in kernwapens. Voor de laatste toepassing is zeer hoogverrijkt uranium nodig.

Met het akkoord uit 2015 wilden de leden van de VN-Veiligheidsraad voorkomen dat Iran een kernwapen kan maken. In ruil voor het stopzetten van het atoomprogramma werden economische sancties tegen Iran opgeheven. President Trump noemde het akkoord de "slechtst mogelijke deal ooit", omdat het Iran in staat zou stellen door te gaan met het ontwikkelen van een kernwapen.

De Israëlische premier Netanyahu is niet verbaasd over de geluiden uit Teheran over het verrijken van uranium. "Het verrast ons niet en we zullen niet toestaan dat Iran kernwapens krijgt", zei hij tijdens een bezoek aan Frankrijk. Iran en Israël zijn aartsvijanden,