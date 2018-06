Kamer in gesprek met opgestapte Groningen-coördinator Alders

De Tweede Kamer heeft morgenmiddag een gesprek met Hans Alders over zijn vertrek als Nationaal Coördinator Groningen.

Alders stuurde vorige week een brief aan minister Wiebes, waarin hij zei dat hij zich buitenspel gezet voelde door diens besluit om de versterking van ongeveer 1600 woningen uit te stellen, nu besloten is om de gaswinning binnen twaalf jaar helemaal af te bouwen.

Veiligheidsadvies

Wiebes wil wachten op een veiligheidsadvies van deskundigen van onder meer het KNMI en TNO. Daaruit moet blijken of het risico voor woningen vermindert, nu de gaswinning op termijn stopt in het aardbevingsgebied. Hij verwacht het rapport over een week of vier.

De Tweede Kamer debatteert donderdag met Wiebes over het besluit om de gaswinning af te bouwen. Dan zal ook het vertrek van Alders aan bod komen. De Kamer wil eerst van de opgestapte coördinator zelf een toelichting op zijn brief horen.