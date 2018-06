Spaanse oud-premier Rajoy treedt ook af als partijleider

De Spaanse ex-premier Rajoy is nu ook afgetreden als leider van de Partido Popular. Vorige week werd hij de laan uitgestuurd als premier naar aanleiding van een groot corruptieschandaal binnen zijn partij.

"Dit is het beste voor de partij, voor Spanje en voor mij", zei Rajoy in zijn afscheidsrede voor het partijbestuur. Hij was sinds 2004 leider van Partido Popular en sinds 2011 premier.

Vorige week werd er in het parlement een motie van wantrouwen ingediend tegen de regering van Rajoy. Enkele bestuurders van de PP en zakenlieden waren veroordeeld tot lange gevangenisstraffen wegens corruptie. Ook de partij zelf kreeg een boete.

Rajoy heeft altijd gezegd dat hij niet op de hoogte was van de corruptiepraktijken, maar de rechtbank noemde dat niet waarschijnlijk. PP-politici werden jarenlang dik betaald door ondernemers in ruil voor winstgevende orders en diensten. De penningmeester van de partij speelde een sleutelrol in het schandaal.

Rajoy werd als premier meteen opgevolgd door Pedro Sànchez, de leider van de socialistische PSOE. Sanchez heeft aangekondigd dat er nieuwe verkiezingen komen. Wanneer die worden gehouden, is nog niet bekend.