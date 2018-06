'Dino-skelet leuk voor biljartkamer, maar wat heeft wetenschap daaraan?'

Als lid van de SVP is Schulp het eens met de boodschap van de brief van de belangenvereniging. "Het skelet staat misschien leuk in de biljartkamer, maar het is dan niet toegankelijk voor de wetenschap. We willen puzzels oplossen, wij willen laten zien hoe het leven op aarde is geëvolueerd. Dat kan niet als het skelet geen onderdeel is van een openbare collectie."

Kietelen van potentiële kopers

De botten die vanavond geveild worden in Parijs zijn extra interessant voor wetenschappers. Het 9 meter lange skelet is van een vleesetende dinosaurus uit de Jura die in 2015 in de Amerikaanse staat Wyoming uit de grond is gehaald. "Het lijkt om een nieuwe soort te gaan", zegt Schulp. Dat is volgens de SVP nóg een argument om de veiling af te blazen. Schulp: "Potentiële kopers worden gekieteld met de belofte dat ze de soort een naam mogen geven. Maar dat kan helemaal niet als het skelet in een privécollectie terechtkomt."

In de Internationale Code voor Zoölogische Nomenclature zijn strikte richtlijnen opgenomen voor de namen van nieuwe soorten. "Daar staat onder meer in dat het eerste skelet onderdeel moet zijn van een publieke collectie. Hij doet dan immers niet mee in de puzzels van de wetenschap."

Vrije markt

De skeletten die verkocht worden op veilingen, komen met name uit de Verenigde Staten. Wie daar op privéterrein fossielen vindt, mag ermee doen wat hij wil. "Wat dat betreft is het systeem van Denemarken en Beieren beter voor de wetenschap", zegt Schulp. "Wie een fossiel vindt in die gebieden moet ze voorleggen aan de overheid. Als de vondst heel bijzonder blijkt, krijgt de vinder een marktconforme prijs en gaat het fossiel naar een publieke collectie. Het fossiel is dan voor de wetenschap. Als de vondst niet heel bijzonder is, krijgt de vinder een echtheidscertificaat mag het fossiel houden of verkopen."

Toch is er ook op veilingen nog hoop te verkrijgen voor de wetenschap. "Het kan natuurlijk altijd dat een museum of universiteit fondsen aanboort voor een bod op de veiling", zegt Schulp. "Een andere optie is dat een particulier het skelet koopt en aan een museum schenkt." Voor Naturalis zou een dergelijke schenking in elk geval welkom zijn. "Een vleeseter uit de Jura hebben we nog niet, het zou zeker leuk zijn als aanvulling op de T.Rex die we sinds 2016 hebben."