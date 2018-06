Rechter verbiedt barbecue Pegida bij Utrechtse moskee

De barbecue die Pegida vandaag tijdens het avondgebed wilde houden op de stoep van de Sayidina Ibrahim-moskee in de Utrechtse wijk Kanaleneiland is terecht verboden door de burgemeester van Utrecht. Dat oordeelde de rechter in een kort geding dat de anti-islambeweging tegen de gemeente Utrecht had aangespannen.

Pegida wilde speklapjes barbecuen bij de moskee. Volgens burgemeester Jan Van Zanen vormt deze actie een gevaar voor de openbare orde. Daarom verbood hij in overleg met politie en justitie de barbecue. Eerder verbood hij ook al een soortgelijke bijeenkomst bij de Ulu-moskee in de wijk Lombok.

'Moeilijk beheersbaar'

Volgens de rechter zou het tijdstip van de barbecue, tijdens het avondgebed als moslims na een dag vasten tijdens de ramadan weer mogen gaan eten, en de verwachte drukte bij de moskee de situatie voor de politie moeilijk beheersbaar maken. Ook zou een groep jonge moslims in Utrecht al met confrontaties gedreigd hebben.

De gemeente heeft Pegida een andere plek aangeboden, op een busbaan aan de achterkant van de Ulu-moskee in Lombok. Volgens Pegida kan niemand ze daar zien en heeft het dus totaal geen zin heeft om de barbecue daar te houden. Ook bewijst de uitspraak van de rechter volgens Pegida opnieuw "dat de moslims in Nederland het voor het zeggen hebben".

Andere moskee├źn

Ook barbecues bij andere moskee├źn in onder andere Gouda en Arnhem zijn verboden door de burgemeesters van deze steden. In Rotterdam mag de barbecue bij de Laleli-moskee van burgemeester Aboutaleb wel doorgaan. Den Haag heeft nog geen beslissing genomen.