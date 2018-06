Advocaat: Haagse messteker Malek F. had geen terroristisch motief

Malek F., die op 5 mei drie mensen neerstak in Den Haag, had volgens zijn advocaat geen terroristisch motief. Dat zou blijken uit de verklaringen van F. over zijn daad. Het Openbaar Ministerie wil niet reageren op de bewering en houdt alle scenario's open.

Wat F. wel bewoog tot de steekpartij laat advocaat Job Knoester in het midden. Vanwege de maatschappelijke onrust over de steekpartij wil hij vooral de indruk wegnemen dat het gaat om een terroristische daad. Verder doet hij geen inhoudelijke uitspraken over de zaak.

F. is een vluchteling uit Syrië. Kort voordat hij drie mensen neerstak bij de Haagse hogeschool was hij gedwongen opgenomen in de instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Parnassia. Aanleiding voor de gedwongen opname was een incident waarbij hij zijn huisraad op straat gooide.

Trauma

F. zou ernstig getraumatiseerd zijn door wat hij heeft meegemaakt in Syrië en door de dood van zijn vader, die verdronk op weg naar Europa. Volgens zijn broer sliep hij met een mes naast zijn bed.

Direct nadat F. was opgepakt, verklaarde de politie dat hij "een verwarde man" is. Toen uit getuigenverklaringen bleek dat F. Allahoe akbar had geroepen, kwam er kritiek op de snelle verklaring van de politie.

Later bleek bovendien dat de politie in maart een anonieme tip had gekregen dat F. van plan was een terroristische daad te plegen. Na onderzoek besloot de politie F. niet aan te merken als "iemand met terroristische achtergronden", maar uitsluiten kon de politie het toen niet.

Wisselende verklaringen

Na F.'s aanhouding werd in zijn woning "geen materiaal aangetroffen dat duidt op een terroristisch gedachtengoed", schreef het OM in een eerdere verklaring op 15 mei. Wat zijn motief is wordt in het midden gelaten in de verklaring. Het OM spreekt over "wisselende verklaringen, die geen concrete aanwijzingen opleveren voor zijn motief".

Het OM zegt nu niets toe te willen voegen aan dat laatste bericht. Volgens advocaat Knoester kan het niet anders dat ook het OM tot de conclusie komt dat F. geen terrorist is. "Het zou goed zijn als zij zich hier wat scherper over zouden uitlaten."