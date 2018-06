Duitsland boos over ondiplomatieke taal ambassadeur VS

Duitsland gaat tekst en uitleg vragen aan de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Berlijn, Richard Grenell. Die heeft zich tegenover Breitbart London in ongewoon ondiplomatieke bewoordingen uitgelaten over conservatieve leiders in Europa, die hij wil "ondersteunen". Grenell ziet "een voedingsbodem voor het conservatisme als gevolg van het mislukte beleid van links".

Grenell is oud-commentator van tv-zender Fox News, waarvan bekend is dat president Trump er graag naar kijkt. Hij denkt verder dat de verkiezing van Trump ertoe heeft geleid dat mensen niet meer accepteren dat "de politieke elite voorafgaand aan de verkiezingen bepaalt wie mag meedoen of wie wint."

Rockster

Grenell zegt door veel Europese conservatieven te zijn benaderd en verklaart zich een aanhanger van de conservatieve Oostenrijkse bondskanselier Kurz, die een regering heeft gevormd met de rechts-populistische FPÖ. "Ik vind hem een rockster. Ik ben een groot fan."

Diplomaten en zeker ambassadeurs worden geacht zich te onthouden van politieke uitspraken. Berlijn is dus not amused. Woensdag gaat Grenell naar het ministerie van Buitenlandse Zaken om kennis te maken, en daar zullen de uitspraken zeker aan de orde komen, zei een woordvoerder van het ministerie.

Kort na zijn aantreden vorige maand veroorzaakte Grenell al opschudding door Duitse bedrijven aan te sporen om te vertrekken uit Iran, toen president Trump eenzijdig het atoomakkoord met dat land opzegde.