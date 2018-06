Doden door zelfmoordaanslag op bijeenkomst tegen aanslagen in Kabul

Bij een zelfmoordaanslag op een bijeenkomst van een groep vooraanstaande geestelijken in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker zeven doden gevallen. De groep had kort voor de aanslag een fatwa uitgevaardigd tegen zelfmoordaanslagen, een islamistisch decreet.

De aanslag is nog niet opgeëist. Volgens een politiechef blies de aanslagpleger zichzelf op bij de ingang van de tent waarin de bijeenkomst plaatsvond. Als het hem was gelukt binnen te komen, was het aantal slachtoffers aanzienlijk hoger geweest, zei de politiechef. Er waren zo'n 2000 mensen aanwezig in de tent.

Geweld

Naast het uitspreken van de fatwa waarmee onder meer zelfmoordaanslagen als verboden werden bestempeld, besloten de geestelijken op de vergadering ook dat het tijd was voor vredesonderhandelingen tussen de Taliban en de Afghaanse regering.

Sinds de beëindiging van de NAVO-missie in 2014 neemt het geweld toe in Afghanistan. De Taliban en IS plegen geregeld aanslagen. Afghanen slaan door het geweld op de vlucht, de armoede onder de bevolking neemt toe en steeds minder kinderen kunnen naar school. Uit een rapport van VN-kinderhulporganisatie Unicef bleek gisteren dat 44 procent van alle Afghaanse kinderen, oftewel 3,7 miljoen kinderen, momenteel niet naar school gaat.