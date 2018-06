Weer meer Afghaanse kinderen niet naar school

In Afghanistan is het aantal kinderen dat niet naar school gaat de laatste jaren weer aan het stijgen. Van de kinderen van 7 tot 17 jaar krijgt bijna de helft geen onderwijs, staat in een rapport van de VN-kinderhulporganisatie Unicef.

Belangrijke oorzaak is dat de veiligheid en de sociaal-economische situatie van het land achteruit zijn gegaan sinds de beƫindiging van de NAVO-missie, eind 2014.

Volgens het VN-rapport kunnen 3,7 miljoen Afghaanse kinderen, onder wie 2,2 miljoen meisjes, niet naar school. Dat is 44 procent van alle kinderen. In sommige provincies gaat 85 procent van de meisjes niet naar school.

Toenemend geweld

Een belangrijke oorzaak is het toenemende geweld van de Taliban en IS. Volgens de VN hebben de Taliban bijna 15 procent van Afghanistan in handen en wordt in nog eens 30 procent van het land gevochten.

Hulpverleners hebben sinds begin dit jaar al meer dan 100.000 mensen geregistreerd die in eigen land op de vlucht zijn geslagen.

Honderden scholen zijn de laatste maanden gesloten. De Taliban verbieden meisjes naar school te gaan in gebieden die zij in handen hebben. Ook durven veel ouders hun kinderen niet naar school te sturen in gebieden waar gevochten wordt.

Armoede

Een andere belangrijke oorzaak van het teruglopende aantal leerlingen is de toenemende armoede, die mensen dwingt hun kinderen te laten werken.

De verbetering van het onderwijs was een van de belangrijkste doelstellingen van de westerse interventie in het land, sinds 2001.