'Zaak-Nouri veel te complex voor arbitragecommissie'

Niet de arbitragecommissie van de KNVB moet oordelen over wat er met voetballer Abdelhak Nouri is gebeurd, maar de rechter, betoogt hoogleraar sport en recht Marjan Olfers (VU). "Voor zo'n zaak heb je echt hardcore kennis nodig van het aansprakelijkheidsrecht en de vraag is of de commissieleden hiervoor de kennis en ervaring hebben."

Olfers vertelt dat de commissie is opgericht om geschillen rond het arbeidscontract snel te kunnen beslechten. Dat gaat meestal om zaken of een speler voldoende is uitbetaald of dat hij tussentijds naar een andere club mag vertrekken. "Dat zijn arbeidsgeschillen rond het contract. Voor het aansprakelijkheidsrecht ga je normaal gesproken gewoon naar de rechter."

Clausule

De advocaat van de familie wijst echter op een clausule in het contract van Nouri waarin staat dat alle geschillen moeten worden voorgelegd aan de arbitragecommissie van de KNVB. "De werkgever Ajax is tekortgeschoten in de zorgplicht, dat vechten we aan. De vordering die wij voor de familie instellen is een vordering op grond van het arbeidsrecht", concludeert advocaat Beers.

Olfers kent die clausule ook. Volgens haar is het een generieke clausule die veel profvoetballers in hun contract hebben staan, maar is die echt bedoeld voor contractzaken en valt goed te beargumenteren dat hij voor de zaak-Nouri niet opgaat. De commissie bestaat uit vrijwillige juristen die daarvoor in ruil gratis naar het Nederlands elftal mogen. "De vraag is of je dit soort complexe zaken moet overlaten aan een groep arbeidsjuristen die weinig kennis in huis heeft van het aansprakelijkheidsrecht."

Geen beroep mogelijk

Tegen een uitspraak van de arbitragecommissie van de KNVB is geen beroep mogelijk en ook is een gang naar de rechter dan uitgesloten. Olfers noemt de procedure daarom erg risicovol. Vooral het feit dat er geen enkele vorm van beroep mogelijk is tegen het oordeel, steekt haar. "De vraag is of je dit in de sport moet willen. Het zou veel beter zijn om de zaken bij de rechter neer te leggen, waar de kennis en expertise is. Ik maak me hier wel zorgen om."

Overigens is het ook mogelijk dat de arbitragecommissie zichzelf onbevoegd verklaart. In dat geval kan de zaak alsnog op het bordje van de rechter belanden.