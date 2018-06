Agentschap Telecom slaat alarm over hackbare apparaten

Er moet haast worden gemaakt met het weren van onveilige 'slimme' apparaten, vindt het Agentschap Telecom. Het kabinet heeft al laten weten na te denken over een keurmerk voor veilige apparaten, maar dat gaat het agentschap niet snel genoeg.

Het CE-keurmerk zou als een voorbeeld kunnen dienen, aldus de toezichthouder. Onder meer elektrische apparaten die niet voldoen aan eisen op het gebied van interferentie en brandveiligheid, krijgen dat keurmerk niet en mogen dan niet worden verkocht.

Volgens het agentschap, dat onder meer toeziet op gebruik van radiofrequenties, zijn onveilige internet of things-apparaten als webcams en thermostaten een steeds groter probleem. Daarbij is voor consumenten vaak niet zichtbaar welk apparaat veilig is en welke niet.

'Vrijwillig keurmerk'

Totdat er een wettelijk keurmerk komt, zouden bedrijven zelf al een vrijwillig keurmerk in het leven kunnen roepen, suggereert de overheidsinstelling. Ook zouden telecom- en internetproviders actief kunnen gaan speuren naar onveilige apparatuur op hun netwerk, en de gebruiker waarschuwen.

Uit onderzoek van de NOS blijkt dat onveilige apparaten die op internet worden aangesloten, binnen mum van tijd zijn gekraakt. Daarbij gaat het vooral om criminelen die inbreken op de apparaten om ze vervolgens te kunnen gebruiken voor hackaanvallen en het versturen van spam.