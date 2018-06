Provinciebestuur Noord-Brabant bepleit apk voor stallen

De provincie Noord-Brabant wil een periodieke keuring voor stallen. Gedeputeerde Anne-Mare Spierings denkt dat veehouders dan eerder hun stallen vernieuwen of verbeteren. De apk voor stallen is onderdeel van het tienpuntenplan dat Spierings heeft opgesteld om de landbouw in haar provincie milieuvriendelijker te maken.

"Nieuwe technieken zijn pas aan de orde zodra een ondernemer gaat ontwikkelen. Oude stallen kunnen nu nog vaak jaren functioneren terwijl ze een hoge ammoniak- en geuruitstoot hebben," schrijft Spierings volgens Omroep Brabant aan de Provinciale Staten. "Een apk kan dit voorkomen en ervoor zorgen dat de stallen aangepast worden zodat ze beter zijn voor het milieu."

Gelders voorbeeld

Het idee voor een apk voor stallen is niet uniek. In de zogenoemde Food Valley in Gelderland werken partijen al samen om zo'n keuring te ontwikkelen. Het gaat dan grofweg om de regio Ede-Barneveld, een gebied met veel pluimveehouders.

Het kennisplatform werkt aan zo'n keuring voor uitstoot van stallen. Daar is ook de provincie Gelderland bij betrokken, evenals de agrarische brancheorganisaties.

Stalbranden

Eerder pleitte boerenorganisatie LTO Nederland voor periodieke keuring van de elektrische installaties in stallen. Aanleiding waren een serie stalbranden die in drie jaar tijd 370.000 dieren het leven hebben gekost.