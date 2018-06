Duizenden mensen lopen mee in witte mars na schietpartij Luik

Dinsdag schoot een man in Luik twee vrouwelijke politieagenten dood met hun eigen dienstwapen. Daarna schoot hij een 22-jarige voorbijganger in een auto dood. Ook gijzelde hij een schoonmaakster in een nabijgelegen schoolgebouw. De dader werd later doodgeschoten door de politie. Het was een 31-jarige gevangene uit Rochefort die de dag ervoor met proefverlof was gegaan.

Beroep op politiek

De mars was georganiseerd door vrienden van de 22-jarige voorbijganger. De deelnemers van de mars willen dat de politiek iets doet tegen het toenemende geweld in de stad.

Veel mensen in Luik hebben vragen over de schietpartij. Zo is nog niet duidelijk of de schutter alleen handelde en hoe het kon dat hij een aanslag pleegde terwijl hij op penitentiair verlof was.