'Lege schappen en chaos in havens bij akkoordloze brexit'

Als Londen en de Europese Unie geen handelsakkoord bereiken over de voorwaarden van de brexit, kan dat rampzalige gevolgen hebben voor de Britse samenleving. Dat meldt de Britse krant The Sunday Times, die rapporten inzag die hoge ambtenaren hebben opgesteld in opdracht van brexit-minister David Davis.

De ambtenaren schetsen drie mogelijke scenario's: een milde variant, een ernstige en een rampscenario dat de ambtenaren bestempelen als 'armageddon', een bijbels begrip dat duidt op het einde der tijden.

Dover

Met het middelste scenario zou de haven van Dover vrijwel direct lamgelegd worden, omdat alle inkomende goederen moeten worden gecontroleerd. Als gevolg daarvan zouden de supermarkten in gebieden die daar ver vanaf liggen, zoals Schotland, binnen enkele dagen te maken krijgen met lege schappen.

Binnen twee weken ontstaat met dat scenario ook een groot tekort aan medicijnen. Het leger zou moeten worden ingezet om medicijnen op de benodigde plaatsen te krijgen. Later zal ook een brandstoftekort ontstaan.

De krant gaat niet in op het milde en het ergste scenario.

Vertrouwen

Een woordvoerder van minister Davis zegt tegen de krant dat hij de geschetste scenario's niet herkent. De woordvoerder vertrouwt erop dat Londen en Brussel een akkoord zullen sluiten. Later deze maand wordt een EU-top gehouden en het Verenigd Koninkrijk zegt met goede voorstellen voor een akkoord naar Brussel af te zullen reizen.

Uiterlijk eind oktober van dit jaar moet er een allesomvattend akkoord liggen, om de parlementen de tijd te geven dat voor eind maart volgend jaar te beoordelen. In april zei de Europese brexit-onderhandelaar Michel Barnier dat de kans reƫel is dat de besprekingen over het Britse vertrek uit de EU zonder overeenkomst eindigen. "Het zou niet mijn keuze zijn, maar het risico bestaat", zei de Fransman.