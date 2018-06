Merkel wil Italiaanse schulden niet kwijtschelden

De Duitse bondskanselier Merkel voelt niets voor een Italiaanse schuldverlichting. In een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) zegt ze dat de eurolanden onderling solidair moeten zijn, maar dat dat "nooit tot een schuldenunie mag leiden". Europese solidariteit betekent volgens haar dat Europese landen elkaar helpen om zichzelf te helpen.

Daarmee lijkt ze zich op voorhand te keren tegen het voornemen van de nieuwe Italiaanse coalitie om te vragen om kwijtschelding van 250 miljard euro aan schulden.

Merkel zegt dat ze de nieuwe populistische Italiaanse regering, die vrijdag aantrad, open tegemoet treedt en ermee zal samenwerken, "in plaats van over hun bedoelingen te speculeren".

Zakelijk

De leiders van de nieuwe Italiaanse coalitie staan sceptisch tegenover de euro en hebben Duitsland bevoogding en betweterigheid verweten. Legaleider Salvini zei dat de Italianen "niet de slaven van Duitsland en Frankrijk" zijn. Merkel wil daar niet op reageren. "Het is voor iedereen beter als we zakelijk met elkaar praten".

Merkel zal de Italiaanse premier Conte komende week persoonlijk ontmoeten bij de G7-top, op 8 en 9 juni in Canada. Conte heeft gezegd dat hij Merkel onder vier ogen zal spreken. Zaterdag heeft Merkel hem al gebeld om hem te feliciteren met zijn benoeming en om hem voor besprekingen in Berlijn uit te nodigen.

Macron

Merkel ging in het interview met de FAZ ook in op de voorstellen van de Franse president Macron voor een Europees Monetair Fonds (EMF). Macron wil het Europese noodfonds uitbreiden tot een fonds met honderden miljarden euro's waarmee gezamenlijke Europese investeringen kunnen worden gedaan. Het EMF zou onder beheer van een Europese minister van Financiën en Economie moeten staan.

Merkel toonde zich er al eerder sceptisch over. In haar eigen CDU overheerst de vrees dat zo'n EMF erop zou neerkomen dat Duitsland meer gaat betalen voor economisch zwakkere landen en de zeggenschap over zijn eigen financiën kwijtraakt.

Merkel zegt nu dat het EMF niet meer dan tientallen miljarden euro's groot moet zijn en dat het niet in handen moet komen van de Europese instelling, maar geleid moet worden door de gezamenlijke regeringen. Ook moeten de nationale parlementen er zeggenschap over houden. Wel mag het EMF wat haar betreft zelf geld uitgeven en landen met problematische schulden leningen verstrekken.

Premier Rutte zei eerder dat het EMF een instelling moet worden van de lidstaten en niet van de Europese Unie. Volgens hem mag het EMF alleen geld uitgeven in laatste instantie, en als alle landen het ermee eens zijn.