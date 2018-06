Wilders naar Londen om te demonstreren voor vrijlating Tommy Robinson

PVV-leider Geert Wilders gaat komende week naar Londen om daar te demonstreren voor de vrijlating van de Britse anti-islamactivist Tommy Robinson. Dat schrijft Wilders in een verklaring, die onder meer geplaatst is op de Amerikaanse rechtse nieuwssite Breitbart.

Wilders zegt dat hij is uitgenodigd voor de demonstratie en dat hij zal gaan. "Tommy is een held. Het is een schande dat hij in de gevangenis zit."

Robinson kreeg onlangs dertien maanden cel omdat hij als burgerjournalist opnamen had gemaakt bij een rechtbank, waar een zedenzaak bezig was waarbij 29 Brits-Pakistaanse mannen verdachten waren. De activist werd opgepakt wegens verstoring van de openbare orde en opruiing.

Britse media mogen van de rechter niet publiceren over de veroordeling van Robinson. Dat leidde tot veel kritiek binnen en buiten het Verenigd Koninkrijk.

Openbare veiligheid

In zijn verklaring verwijst Wilders naar negen jaar geleden, toen de Britse autoriteiten hem terugstuurden omdat hij volgens hen de openbare veiligheid in gevaar bracht. Hij was toen door een parlementslid uitgenodigd om zijn anti-islamfilm Fitna te vertonen in het parlementsgebouw.

De rechter zette uiteindelijk een streep door het inreisverbod, maar hij wijst erop dat sindsdien verscheidene islamcritici het land niet binnen zijn gekomen.