Mediwiet-advies huisartsenbranche 'niet gerechtvaardigd door de feiten'

Dat zegt ook Jeroen, die lijdt aan de ziekte van Crohn. Hij gebruikt cbd-olie, dat wordt gewonnen uit cannabis. Een keer per maand gaat Jeroen, die niet met achternaam genoemd wil worden, met zijn doktersrecept naar de apotheker om de cbd-olie te kopen. "Als ik het niet gebruik heb ik 24 uur per dag pijn", zegt hij aan de telefoon.

Niets anders helpt tegen de pijn, zegt Jeroen. "Zelfs morfinepillen en andere opiaten niet." Hij kreeg daarom in het ziekenhuis de cbd-olie aangeraden door een pijnspecialist. Jeroen betaalt maandelijks 50 euro voor een flesje. Dat krijgt hij niet vergoed van zijn zorgverzekeraar; medicinale cannabis is geen geregistreerd geneesmiddel.

Grootste exporteur

Desondanks is Nederland de grootste exporteur van medicinale wiet, legt Lebbink uit. "We exporteren vooral naar Duitsland, Frankrijk en België. In Duitsland wordt de mediwiet zelfs vergoed door zorgverzekeraars." In ons land is dat sinds 2017 niet meer het geval. Lebbink heeft het idee dat Nederland "op de weg terug is, terwijl andere landen dit middel juist omarmen".

Overheidsinstantie Bureau voor Medicinale Cannabis is verantwoordelijk voor de productie van cannabis voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden. Deze instantie vindt, ook na het NHG-advies, dat er voldoende wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn dat het middel werkzaam is bij:

Chronische pijn

Aandoeningen als MS

Misselijkheid en braken door bijvoorbeeld chemotherapie

Gilles de la Tourette

Pijnverlichting tijdens de eindfase van kanker en aids

De NHG raadt mediwiet voortaan alleen nog aan voor patiënten in die laatste categorie. Dus voor in de laatste fase van een terminale ziekte en wanneer alle gangbare middelen niet werken. "En als een pijnspecialist een indicatie vindt voor mediwiet kun je dat in overleg met een huisarts wel voorschrijven", zegt NHG-voorzitter Rob Dijkstra in het NOS Radio 1 Journaal.

Het wel of niet voorschrijven van medicinale cannabis is een zaak voor specialisten, niet voor huisartsen, legt Dijkstra uit. Zeker nu huisartsen daar steeds vaker mee te maken krijgen. Vorig jaar werd 50.000 keer mediwiet voorgeschreven door een arts, vijf keer zo vaak als in 2012, blijkt uit cijfers van Stichting Farmaceutische Kengetallen.