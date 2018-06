Huisartsengenootschap tegen voorschrijven medicinale wiet

Het Nederlands Huisartsen Genootschap adviseert huisartsen geen cannabis meer voor te schrijven als pijnstiller. Het NHG zegt in Trouw dat het bewijs dat medicinale wiet een pijnstillend effect heeft te mager is, terwijl bijwerkingen als sufheid wel duidelijk zijn.

Monique Verduijn, die namens de beroepsorganisatie het nieuwe standpunt over wiet schreef, noemt het in de krant ook een bezwaar dat cannabis niet geregistreerd is bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, waardoor niet duidelijk is of de mogelijke voordelen wel opwegen tegen de bijwerkingen.

Alleen in de laatste levensfase of wanneer niets anders helpt zou medicinale wiet volgens het NHG nog nuttig kunnen zijn, omdat het een 'prettig versuft' of euforisch gevoel kan veroorzaken.

Gilles de la Tourette

Ondertussen neemt de interesse voor medicinale wiet juist toe. Patiƫnten kunnen de cannabis op verschillende manieren tot zich nemen: bijvoorbeeld door de stof te inhaleren, er thee van te trekken of een olie-extract onder de tong te druppelen. Artsen schrijven cannabis dan ook steeds vaker voor. Uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen blijkt dat dat vorig jaar 50.000 keer gebeurde, vijf keer zo vaak als in 2012.

Het Bureau voor Medicinale Cannabis benadrukt in Trouw dat van sommige klachten wel bewezen is dat ze kunnen worden weggenomen door het gebruik van wiet, zoals bij mensen met MS of Gilles de la Tourette. Maar dat zijn geen aandoeningen waarvoor iemand bij de huisarts terechtkan. Het merendeel van die patiƫnten stuurt de huisarts door naar een specialist.