Pedro Sánchez beëdigd als premier van Spanje

In Spanje is de socialist Pedro Sánchez beëdigd als premier. De plechtigheid was vanochtend in het koninklijk paleis in Madrid in het bijzijn van koning Felipe.

De 46-jarige leider van de sociaaldemocratische PSOE is de opvolger van premier Rajoy. Die moest het veld ruimen vanwege een corruptieschandaal in zijn Partido Popular. Een prominent lid van zijn partij is veroordeeld omdat hij zich jarenlang liet betalen door zakenmensen, die in ruil daarvoor opdrachten en orders toegespeeld kregen.

Een meerderheid van 180 tegen 169 stemmen in het parlement stemde gisteren voor een motie van wantrouwen tegen Rajoy en voor een minderheidskabinet onder leiding van Sánchez. Het is voor het eerst in de democratische geschiedenis van Spanje dat het parlement een zittende premier de laan uit heeft gestuurd.

Sánchez gaat als interim-premier nieuwe verkiezingen voorbereiden en moet de komende tijd op de winkel passen. Een datum voor de verkiezingen is nog niet genoemd. Hij is in het parlement afhankelijk van de steun van onder meer de uiterst linkse Podemos-partij en van de Catalaanse nationalisten. Hij heeft beloofd de corruptie aan te pakken.

Volgens NOS-correspondent Rop Zoutberg gaat hij het niet makkelijk krijgen. Het gaat weliswaar beter met de Spaanse economie, maar het politieke landschap in het land is verdeeld. Ook wordt van Sánchez verwacht dat hij de verhoudingen met Catalonië gaat herstellen.