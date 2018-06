Het 'chroom-6-personeel' was allang blij dat het werk had

Defensie is tekortgeschoten in zijn zorgplicht tegenover medewerkers die werkten met de 'gifverf' chroom-6. Dat blijkt uit een groot onderzoek dat het RIVM deed op verzoek van het ministerie zelf, dat gisteren bekend werd.

Hoe is die laksheid te verklaren, op een moment dat de schadelijkheid van de verf al binnen onderdelen van Defensie bekend was? De onderzoekers wijzen op de aard van de periode waarin de vijf NAVO-depots verspreid in het (noord)oosten en zuiden van het land hun deuren openden. Dat was vanaf 1984, een tijd van ongekende werkloosheid in Nederland.

Dankzij het onderhoud van Amerikaans legermaterieel in Brunssum, Eygelshoven, Ter Apel, Vriezenveen en Coevorden kwamen er op het dieptepunt van de crisis in één klap ongeveer 1500 nieuwe banen bij. "De mensen die afkwamen op de vacatures bij Defensie waren dan ook zeer gemotiveerd", schrijven de onderzoekers. "Het onderhoudswerk op de vijf locaties vormde een buitenkans die met beide handen werd aangegrepen."

Acceptatie

Toen de Sovjet-Unie na 1989 uit elkaar viel, kwam dit werkgelegenheidsproject echter op losse schroeven te staan. De angst voor sluiting van de NAVO-depots verlamde het management. De leiding wilde het risico niet nemen dat de Amerikanen locaties eerder zouden sluiten omdat zij moesten betalen voor dure aanpassingen van de arbeidsomstandigheden.

Bij het personeel speelde iets soortgelijks, denken de onderzoekers. Ook bij hen "leek de angst voor verlies van werk de acceptatie van minder goede werkomstandigheden te vergemakkelijken".

Pas vanaf 1995 kwam er meer bewustzijn over de verantwoordelijkheid van Defensie als werkgever. Hoeveel mensen daar exact de dupe van zijn geworden, daar laten de onderzoekers zich niet over uit. "Een aantal", is het enige dat daar over in het onderzoek te vinden is.

