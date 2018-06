Nabestaande chroom-6: 'Zo zegeviert het recht toch een beetje'

Bewijzen

Vier jaar geleden werd er een vlekje ontdekt op Bens longen. Bea: "Longkanker. Binnen drie maanden was hij dood. Hij was toen 76 jaar."

Of die longkanker is ontstaan door zijn werk? "Zeker weten doe je het nooit. Wat als hij een andere baan had gehad? Had hij het dan niet gekregen? Maar er zijn zoveel bewijzen. Chroom-6 is kankerverwekkend. Dat bedenken wij niet."

Schadevergoeding

Nu uit het onderzoek blijkt dat Defensie aansprakelijk is voor de gezondheidsklachten van medewerkers op de vijf NAVO-locaties, is de kans groot dat slachtoffers of nabestaanden recht hebben op een schadevergoeding.

Ook Bea hoopt daarop. Niet voor zichzelf, maar voor haar moeder van 83 jaar. Die heeft niet van de coulanceregeling van Defensie gebruikgemaakt. "Ze leeft van een AOW. Het zou al heel mooi zijn als we de kosten voor de begrafenis van Ben terug kunnen krijgen. Die bedroeg 1000 euro. Daar zouden we al heel blij mee zijn."

Visser

Ze zucht. "Het gaat niet om het geld. Ook al eis je 10.000 of 20.000 euro. Daar krijg ik mijn vader niet mee terug. Het gaat erom dat ik mijn recht haal. De overheid kan niet zomaar alles maken."

En dat ze haar recht haalt, lijkt nu te gaan lukken, maar het verdriet om het verlies van haar vader is er niet minder om. "Mijn zoon is een echte visser. Dat was mijn vader ook. Hij zou zo trots zijn geweest als hij had gezien wat voor grote vissen zijn kleinzoon vangt. Eigenlijk hebben ze een stukje toekomst van ons afgepakt."