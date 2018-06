Duitse aanklager wil Catalaanse leider Puigdemont opnieuw vastzetten

Het Openbaar Ministerie in Duitsland wil dat de Catalaanse separatistenleider Puigdemont opnieuw wordt vastgezet om uitgeleverd te worden. Puigdemont zat eind maart ook al in de cel in Duitsland, maar de rechter bepaalde toen dat hij vrijgelaten moest worden. De aanklager zegt nu dat de politicus vluchtgevaarlijk is zolang er een Spaans uitleveringsverzoek tegen hem loopt.

Spanje wil dat Puigdemont wordt uitgeleverd, omdat hij wordt verdacht van rebellie en het misbruiken van gemeenschapsgeld. Als regiopresident organiseerde Puigdemont een illegaal onafhankelijkheidsreferendum voor Cataloniƫ.

Volgens de Spaanse justitie kent het Duitse rechtssysteem vergelijkbare aanklachten, wat de uitleveringsprocedure zou bespoedigen. De rechtbank in Sleeswijk-Holstein moet nog oordelen over het nieuwe aanhoudingsverzoek. Die is er nog niet van overtuigd dat Puigdemont ook in Duitsland aangeklaagd zou worden voor rebellie.

Mocht de rechtbank in zijn nadeel oordelen, dan kan Puigdemont nog in beroep gaan tegen de uitlevering. Daarna zou hij de zaak nog voor het Constitutioneel Hof kunnen brengen.