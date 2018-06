'Strengere toelating pabo leidt niet tot betere studenten'

Toelatingstoetsen op de pabo die ervoor moesten zorgen dat het niveau van eerstejaars studenten op de lerarenopleiding hoger zou worden, hebben niet gewerkt. Dat meldt Trouw op basis van een onderzoek door de Tilburg University en kenniscentrum Caop.

De hoop was dat vanwege de strengere toelatingseisen, die in 2015 zijn ingegaan, slimmere scholieren zich zouden aanmelden voor de pabo. Maar uit het onderzoek Onderwijs aan het werk 2018 blijkt dat de eindexamencijfers van jongeren die voor de pabo kiezen niet zijn gestegen. Op de lerarenopleidingen zitten nog altijd de betere vmbo'ers, gemiddelde havisten en minder goed presterende vwo'ers.

Hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt Frank Cörvers concludeert in Trouw dat de selectie van eerstejaars is mislukt: "Het is een flop zou je kunnen zeggen".

Gemotiveerder

Door de toelatingseisen is het aantal eerstejaars op de pabo bovendien gehalveerd, bleek eerder al. Tegelijkertijd kampen de basisscholen met een oplopend lerarentekort, waardoor er over twee jaar naar schatting 3000 voltijds leraren te weinig zijn. Ook blijken de toetsen een drempel te zijn voor studenten met een migratieachtergrond. Die gaan nu minder vaak naar de pabo dan voorheen.

Barbara de Kort, voorzitter van het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs, erkent in Trouw dat de kwaliteit van de studenten niet hoger is geworden. Toch hebben de toelatingstoetsen volgens haar wel zin. "Mensen moeten nu een drempel over voordat ze op de pabo terechtkomen. We zien dat dit beter gemotiveerde eerstejaars oplevert."