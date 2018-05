Whatsappen in Uganda? Dat is dan 5 cent per dag

Voor Ugandezen wordt whatsappen, facebooken en twitteren binnenkort duurder. Niet omdat de kosten voor internet omhoog gaan, maar omdat de regering belasting gaat heffen op het gebruik van social media.

Het gebruik van social media gaat 200 Ugandese shilling (zo'n 5 eurocent) per dag kosten. Dat levert de schatkist van Uganda, dat een flinke staatsschuld heeft, tientallen miljoenen euro's per jaar op.

Leugens

President Museveni zegt dat de maatregel roddelen moet tegengaan. Tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 liet hij social media blokkeren om "het verspreiden van leugens tegen te gaan". De 73-jarige is sinds 1986 aan de macht in Uganda.

De belasting gaat in vanaf 1 juli, maar het is niet bekend hoe de wet gehandhaafd wordt. Want het is niet duidelijk hoe de overheid kan achterhalen wie welke social media gebruikt.