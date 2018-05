Herstel woningen op Sint-Eustatius binnen jaar na orkaan afgerond

Het herstel van de ruim honderd woningen op Sint-Eustatius die vorig jaar september door orkaan Irma zijn beschadigd, wordt in augustus afgerond. Dat schrijft staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens hem is dat proces voortvarend opgepakt, met het oog op het nieuwe orkaanseizoen.

Ook worden de eerste 300 autowrakken afgevoerd van het eiland. Er liggen er zo'n duizend. Die veroorzaken milieu- en gezondheidsrisico's en kunnen gevaarlijk zijn als er weer een orkaan opsteekt.

Ingreep Den Haag

De wederopbouw van Sint-Eustatius begon moeizaam. Het eiland had al jaren een gepolariseerde bestuurscultuur die werd gekenmerkt door vriendjes- en machtspolitiek. Het kabinet zette daarom in februari het eilandbestuur opzij en benoemde een regeringscommissaris. Het ingrijpen door Den Haag leidde tot aanvankelijk tot veel woede op het bovenwindse eiland met z'n 4000 inwoners.

Regeringscommissaris Mike Franco heeft de afgelopen tijd een inventarisatie gemaakt van wat er nodig is op het eiland. Volgens Knops bestempelt Franco de situatie als ernstig. De verwaarlozing en achterstanden zijn op vrijwel alle terreinen omvangrijker dan gedacht. Er is waarschijnlijk langer dan twee jaar voor nodig om de situatie op het eiland op peil te krijgen.