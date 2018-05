Moederbedrijf van Google bestelt 62.000 zelfrijdende taxibusjes

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft zijn geloof in zelfrijdende auto's onderstreept door bij autofabrikant Fiat Chrysler 62.000 zelfrijdende taxibusjes te bestellen. De Chrysler Pacifica Hybrid wordt uitgerust met technologie van Waymo, een zusterbedrijf van Google.

Waymo is bezig met de opbouw van een vloot van volledig zelfrijdende taxi's. De dienst zonder chauffeurs moet nog voor het eind van het jaar van start gaan in de regio rond Phoenix, Arizona.

Als dat lukt is Waymo, in combinatie met het Italiaans-Amerikaanse autoconcern Fiat Chrysler, de eerste in de markt die een vloot van volledig autonoom rijdende taxi's op de weg brengt.

Japanse miljarden voor General Motors

Ook concurrent General Motors (GM) staat in de startblokken en wil in 2019 de weg op met zelfrijdend vervoer. Vandaag werd bekend dat het Japanse conglomeraat SoftBank 2,2 miljard dollar investeert in Cruise, de GM-dochter die werkt aan technologie voor zelfrijdende auto's.

Beleggers reageerden opgetogen; het aandeel GM steeg 10 procent in waarde na de bekendmaking. Een kleine tien jaar geleden werd de Amerikaanse fabrikant nog failliet verklaard.

Tesla en Uber

Andere belangrijke spelers in de wereld van zelfrijdende auto's zijn Tesla en Uber. De technologie waarbij de bestuurder de handen niet aan het stuur hoeft te hebben of waarbij het stuur ontbreekt, is niet onomstreden.

In maart was er in Arizona een dodelijk ongeluk met een auto van Uber, die op autopilot stond. Uber gebruikte Volvo's van het type XC90.