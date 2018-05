Omstreden As Soennah-moskee is 'goed doel' en krijgt belastingvoordeel

De omstreden As Soennah-moskee in Den Haag, waarvan Nieuwsuur en NRC aantoonden dat er lovende preken worden gehouden over meisjesbesnijdenis en de jihad, profiteert als 'goed doel' van belastingvoordelen. De moskee heeft de zogeheten ANBI-status.

Staatssecretaris Snel, die over de Belastingdienst gaat, schrijft dat in antwoord op een reeks vragen van het CDA in de Tweede Kamer.

Voor de status van 'goed doel', de ANBI-status, is het nodig dat de instantie het algemeen nut dient. Snel geeft toe dat het aanbevelen van vrouwelijke genitale verminking en het stenigen van mensen in strijd met het algemeen belang is.