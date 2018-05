Stations in en rond Amsterdam aangepakt vanwege enorme reizigersgroei

Spoorbeheerder ProRail gaat alle stations in en rond Amsterdam op de schop nemen. Het bedrijf doet dat om de enorme groei van het aantal reizigers aan te kunnen.

De stations in en rond Amsterdam groeien de komende jaren hard. Zo groeit Amsterdam Centraal de komende tien jaar naar verwachting van 180.000 naar 280.000 passagiers per dag. Station Amsterdam Zuid groeit zelfs van 80.000 naar 240.000 reizigers. En ook de andere stations, zoals Amstel (van 40.000 naar 80.000), Sloterdijk (van 50.000 naar 110.000 reizigers) en het station van Schiphol (van 90.000 naar 185.000 reizigers) groeien hard.

Ook andere stations in Nederland worden vergroot of aangepast. Zo wordt er op onder meer de stations Assen, Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen gewerkt aan een nieuw station. Ook steekt de spoorbeheerder geld in het elektrificeren van de spoorlijn tussen Nijmegen en Venlo.

ProRail presenteert vanmiddag zijn jaarverslag. Topman Pier Eringa geeft dan een toelichting op de plannen voor het spoor en de kosten die daarmee gemoeid zijn.